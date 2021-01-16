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Соединенные Штаты проводят учение в Прибалтике у самой границы с Россией, но при этом почему-то называет агрессором именно РФ, удивляется политолог Евгений Сатановский. Он отмечает, что США даже не пытаются придумать какие-то разумные аргументы для своих обвинений.

По мнению Сатановского, Россию вполне можно было бы называть агрессором, если бы она проводила учения в Мексике на границе с американским штатом Техас. Вот только она этого не делает, в отличие от Пентагона, который добрался уже до прибалтийских государств.

Помимо учений рядом с российскими рубежами, Соединенные Штаты проводят учебно-тренировочные вылеты своих стратегических бомбардировщиков, отрабатывая ядерные удары, время от времени вторгаются в территориальные воды РФ. Также Америка давно вышла из Договора по открытому небу, что можно расценивать как подготовку к скорой войне.

Сатановский обращает внимание на то, что США под предлогом учений собирает на границах с Россией свою технику, что также является признаком подготовки к боевым действиям. Когда они начнутся, сказать сложно, однако Соединенным Штатам в этом случае останется только доставить в нужные точки экипажи боевых машин, чтобы пойти в наступление.

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