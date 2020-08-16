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Владимир Жириновский, глава ЛДПР, отметил, что у Александра Лукашенко, белорусского лидера есть лишь один путь для урегулирования кризиса в стране.

Согласно его словам, выбраться из данного тупика он сможет лишь в том случае, если попросит помощи у РФ. Лидер фракции порекомендовал президенту Белоруссии воспользоваться всеми договорами, имеющимися между странами и подключить спецслужбы. Он добавил, что Лукашенко сейчас нельзя медлить – необходимо активно решать возникшую проблему.

По мнению Жириновского, в настоящее время в столице Белоруссии идет продолжение большевистской революции. Он считает, что если бы в 1917 году не произошло свержение царя, а власть не получили интернационалисты, то сейчас в Минске никаких бы митингов не было.

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