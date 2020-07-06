Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.

В кадре 21-летняя Алеся, облачённая лишь в крохотное бикини яркой расцветки и кепку, сидит верхом на своей также полуобнажённой подруге. Судя по всему, Алеся делает подруге массаж, и для удобства решила сесть на неё сверху. Фотографию Кафельникова решила никак не подписывать.

Подписчики совместный снимок подруг оценили весьма высоко, заявив, что они очень классно и горячо смотрятся. Некоторым даже захотелось такую же массажистку себе домой. А другие вспомнили и о бывшем Алеси, рэпере Фараоне, который, по их мнению, сейчас должен сожалеть и думать о возвращении.

В настоящее время модель, как отмечается, проводит свой отдых в Сочи, где веселится вместе с друзьями.