Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.

В кадре 21-летняя Алеся, облачённая лишь в крохотное бикини яркой расцветки и кепку, сидит верхом на своей также полуобнажённой подруге. Судя по всему, Алеся делает подруге массаж, и для удобства решила сесть на неё сверху. Фотографию Кафельникова решила никак не подписывать.

Подписчики совместный снимок подруг оценили весьма высоко, заявив, что они очень классно и горячо смотрятся. Некоторым даже захотелось такую же массажистку себе домой. А другие вспомнили и о бывшем Алеси, рэпере Фараоне, который, по их мнению, сейчас должен сожалеть и думать о возвращении.

В настоящее время модель, как отмечается, проводит свой отдых в Сочи, где веселится вместе с друзьями.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Казани рядом с ЗАГСом феминистки облили невесту “кровью”

Несколько ведер жидкости красного цвета вылили на невесту активистки феминистского движения. Инцидент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Корейские ученые придумали способ добычи золота из электронных отходов

Корейскими учеными придуман уникальный способ добычи золота из устаревших материнских плат и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Apple может отказаться от комплектации новых iPhone “зарядками”

Пользователи iPhone оценили качество зарядки в базовой комплектации устройства. Производитель гаджета поинтересовался… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 июля – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 6 июля – ясно, до 27 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 июля – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 6 июля – ясно, до 35 °C | Подольск: погода, 6 июля – ясно, до 26 °C | Армавир: погода, 6 июля – ясно, до 31 °C |