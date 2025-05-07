В Венесуэле, в месте слияния реки Кататумбо с озером Маракайбо, природа создала одно из самых поразительных явлений на планете — «Молнии Кататумбо».

Этот феномен, известный также как «Вечная гроза Венесуэлы» или «Маяк Маракайбо», представляет собой почти непрерывные грозы, где молнии сверкают с невероятной частотой. По данным учёных, в пиковые моменты их плотность достигает 28 разрядов в минуту, а за ночь может возникать до 20 000 вспышек.

Когда и почему бушуют молнии?

Наиболее активный период приходится на сезон дождей с мая по октябрь, когда молнии освещают небо с 19:00 до 04:00. Уникальность явления обусловлена сочетанием географических и климатических факторов.

Тёплые влажные ветры с Карибского моря сталкиваются с холодными потоками воздуха с Анд, формируя мощные грозовые облака. Болотистая местность в районе озера выделяет метан, который усиливает электрическую активность.

Как отмечает Bulletin of the American Meteorological Society, это делает регион рекордсменом по плотности молний на Земле.

Роль в природе и культуре

«Молнии Кататумбо» не только впечатляют своей мощью, но и играют важную экологическую роль, производя значительное количество тропосферного озона, который влияет на климат региона и планеты.

Видимые с расстояния до 400 км, они служили ориентиром для моряков, что и дало им название «Маяк Маракайбо». Среди местных жителей ходят легенды о «молниях без грома», что лишь добавляет феномену мистической притягательности.

Почему это место уникально?

Озеро Маракайбо — не просто природная аномалия, а свидетельство того, как сложное взаимодействие климата, географии и химии атмосферы может создавать явления, неподвластные воображению. Это место остаётся объектом исследований и привлекает внимание учёных, туристов и любителей природных чудес со всего мира.