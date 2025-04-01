Российские военные начали эвакуацию жителей из села Гуево в Курской области, находящегося под контролем Вооружённых сил Украины. Как сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик», опубликованы кадры с первыми эвакуированными — тремя женщинами возрастом 92, 82 и 63 года.

Одна из женщин рассказала, что путь был сложным: российские солдаты помогали им преодолевать лесные тропы и пересечённую местность. Старшую женщину приходилось нести на носилках, так как она не могла передвигаться самостоятельно. После успешного вывода за пределы зоны боевых действий всех эвакуированных переместили в безопасное место, где им оказали необходимую помощь.

По данным канала, в Гуево ещё остаются более сотни мирных жителей, среди которых женщины и дети. Сложная обстановка в районе требует проведения дальнейших мероприятий по их эвакуации.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщал о присутствии в этом приграничном районе групп ВСУ, сформированных из бывших заключённых. Эти подразделения действуют в окрестностях Гуево и лесных массивах. В свою очередь, российские военные предпринимают меры по нейтрализации угрозы, сосредотачиваясь на уничтожении живой силы противника.