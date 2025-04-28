После освобождения села Горналь в Курской области стали известны подробности тяжёлых боёв за последнюю украинскую опорную точку на российской земле. Как сообщили военные корреспонденты, сражение проходило в два этапа — сначала за Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь, а затем за само село. В обоих эпизодах ключевую роль сыграли морские пехотинцы группировки «Север», пишет АиФ.

Заместитель командира Арктического батальона отдельной гвардейской 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Лето рассказал, что его подразделение успешно форсировало реку Псёл и ударило по позициям противника с южного направления. Операции способствовали погодные условия — звук моторов штурмовых лодок ветром уносило в другую сторону, и украинские войска не услышали приближения атаки. Поддержку штурмующим оказывали бойцы 177-го полка Каспийской флотилии.

По словам морпеха с позывным Доцент, противник обустроил оборону в здании монастыря, используя мешки с песком для создания огневых позиций. Он также опроверг слухи о якобы существовавших подземных ходах в Сумскую область, отметив, что украинцы лишь пытались приспособить подвалы для защиты. Беспилотники активно помогали российским бойцам, передавая информацию о расположении противника и доставляя патроны, припасы, а иногда даже сигареты, что поддерживало моральный дух.

Стрелок с позывным Квадрат выразил благодарность операторам БПЛА, подчеркнув их огромную роль в бою. По наблюдениям морпехов, оборону монастыря держали элитные украинские подразделения, о чём свидетельствовала их экипировка — современные шлемы, сетки для маскировки и оснащение оружия прицелами. Ни один из бойцов противника не сдался, продолжая сражение до последнего.

Как отметил морской пехотинец Майорчик, украинские силы старались избегать ближнего боя, активно используя дроны для атак с воздуха. Во время штурма монастыря в небе было много беспилотников «Бабка-Ёжка» с подвешенными минами, но морпехи упорно шли вперёд, несмотря на постоянную угрозу.

Монастырь серьёзно пострадал в ходе боевых действий. Украинские боевики, занявшие святыню, не заботились о её сохранности. После завершения боёв морские пехотинцы, по воспоминаниям Доцента, спасали найденные под завалами иконы, стараясь укрыть их от разрушений.

После освобождения территории за дело взялись сапёры. Майорчик рассказал, что украинские формирования оставили множество мин и растяжек. Уже при первом осмотре были обнаружены уничтоженный миномёт и установленные гранаты. Полную зачистку монастыря от взрывных устройств проводят специалисты.