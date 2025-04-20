В польской предвыборной гонке разгорелся настоящий скандал: кандидат в президенты Мачей Мацяк в прямом эфире теледебатов выступил с неожиданной защитой Владимира Путина, чем шокировал как оппонентов, так и зрителей. Выступление в городе Коньске стало настоящей сенсацией, разделившей мнения в обществе.

Мацяк, которого местные издания уже прозвали «путинским кандидатом», резко раскритиковал спикера Сейма Шимона Головню за его резкие высказывания в адрес российского лидера. Кандидат бросил вызов, спросив, не будет ли Головне стыдно за свои слова, если Польша вдруг решит наладить отношения с Москвой. Этот выпад вызвал бурную реакцию: Головня в ответ обвинил Мацяка в связях с Кремлём, поинтересовавшись, действует ли тот по собственной инициативе или за деньги.

Не обошёл вниманием Мацяк и вопросы внутренней политики. Он скептически отозвался о сотрудничестве Польши с американской компанией Westinghouse, которая готовится подписать крупный контракт на строительство атомной электростанции в стране. По мнению кандидата, такие шаги могут быть не в интересах национальной безопасности.

Этот комментарий вызвал волну критики. Польские СМИ и эксперты увидели в словах Мацяка намёк на его возможные связи с пророссийскими кругами. Журналист издания Newsweek Доминик Длугош даже публично призвал проверить источники финансирования кампании Мацяка и его методы сбора подписей для выдвижения.

Сама сделка с Westinghouse, о которой упомянул кандидат, оценивается в 800 миллионов злотых и рассматривается как важный шаг к энергетической независимости Польши. Многие аналитики считают, что подобные заявления Мацяка могут быть попыткой подорвать доверие к проекту, который и без того вызывает споры в обществе.

Скандал вокруг Мацяка продолжает набирать обороты. Его слова о России и критике западных партнёров Польши стали лакмусовой бумажкой для политических настроений в стране. Одни видят в нём смелого политика, готового бросить вызов устоявшимся догмам, другие — угрозу национальным интересам.

Пока общественность гадает, чем обернётся эта история, одно ясно точно: предвыборная кампания в Польше обещает быть жаркой. Имя Мачея Мацяка, похоже, ещё не раз всплывёт в заголовках, а его позиция будет предметом ожесточённых споров.