В последние дни в российском обществе активно обсуждается возможное расширение целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Поводом для дискуссий стали заявления главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, который отметил, что текущие успехи ВС РФ могут повлиять на дальнейшие планы.

Ситуация на фронте действительно изменилась: линия боевого соприкосновения продвинулась до Днепропетровской области, что свидетельствует о перехвате инициативы российскими войсками. Это заставляет экспертов задуматься о возможном пересмотре задач операции. Некоторые аналитики предполагают, что цели могут выйти за рамки освобождения территорий ЛНР и ДНР, однако для этого потребуется дополнительное привлечение сил и ресурсов.

Тем не менее, официальная позиция власти пока остаётся неизменной. Андрей Картаполов, выступая перед журналистами, подчеркнул, что необходимости в новой волне мобилизации нет. «Специальная военная операция продолжается успешно, и мы видим, что тысячи граждан добровольно заключают контракты с Министерством обороны», — заявил он. По его словам, ежедневно около тысячи человек обращаются в военкоматы, чтобы присоединиться к действиям на фронте.

Ранее издание «Сиб.фм» уже сообщало о текущей обстановке в зоне СВО, отмечая, что ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой. Вопрос о возможном расширении целей операции пока остаётся открытым, однако очевидно, что дискуссии на эту тему будут продолжаться как в экспертной среде, так и среди широкой общественности.