Леонид Якубович снова готов принять участие в новогодних корпоративах, но только на своих условиях. Подробности райдера популярного телеведущего стали известны благодаря SHOT. Организовать праздник с его участием можно, но придется учитывать несколько строгих требований.

Стоимость полутора часов с Якубовичем составляет 2,2 миллиона рублей. Однако участие легендарного ведущего потребует заранее согласованного сценария мероприятия. Документ должен быть подготовлен детально, с чётким расписанием всех активностей, и предоставлен его директору для утверждения. Если у организаторов возникнут сложности с этим, команда ведущего готова предложить помощь профессиональных сценаристов. За такие услуги придется доплатить: от 25 до 50 тысяч рублей за базового специалиста и до 250 тысяч рублей, если нужен топовый сценарист с телевидения.

Однако главный принцип Леонида Аркадьевича остаётся неизменным: в рамках корпоратива нельзя организовать игру, напоминающую «Поле чудес». Ведущий, который уже 33 года управляет этим шоу, категорически отказывается переносить формат программы на частные мероприятия. Использование декораций и символики передачи также запрещено из-за правовых ограничений.

Сам райдер знаменитости достаточно скромен. Гримерка должна быть рядом со сценой, с хорошим освещением, большим зеркалом и чайником. Еда без излишеств: несколько горячих блюд (включая рыбу и говядину), два салата (обязательно капрезе), бутерброды, сырные и фруктовые нарезки, ягоды, орехи, соки, кофе и минеральная вода. Однако в алкогольных предпочтениях Якубович остаётся верен премиум-классу: на столе должны быть шампанское Ruinart Blanc de Blanc и 12-летний виски Macallan.

Таким образом, участие телеведущего в вашем празднике — это не только харизма и яркие эмоции, но и обязательное соблюдение всех пунктов райдера.