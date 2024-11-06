Год назад в России активно обсуждали старые предсказания Владимира Жириновского. Знаменитый политик делал смелые прогнозы о будущем, и некоторые из них действительно сбывались, что укрепило его репутацию как своеобразного «пророка». За это Жириновского даже называли «Вованга». Однако один из его самых громких прогнозов, касающийся США, так и не воплотился в реальность.

Жириновский уверенно заявлял, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. По его словам, Америка должна была столкнуться с серьезными внутренними противоречиями и даже распасться как единое государство.

«Америка исчезнет, и выборов не будет», — предсказывал он.

Но 5 ноября выборы все же состоялись и уже известно, что Дональд Трамп набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

Почему же предсказание не сбылось? Возможно, дело в том, что Жириновский всегда любил делать громкие заявления, привлекающие внимание. Такой эпатажный стиль был неотъемлемой частью его образа. Кроме того, он обладал хорошими аналитическими способностями и умел замечать признаки нестабильности, которые сегодня действительно присутствуют в США. Но даже проницательный взгляд на проблемы Америки не дал точного предсказания на этот раз.

Для многих это пророчество стало поводом по-новому взглянуть на ЛДПР после смерти их лидера. Возможно, обсуждение «ясновидения» Жириновского было частью попыток поддерживать интерес к партии. Так или иначе, его знаменитый прогноз о США не оправдался. Теперь остается ждать, что принесут другие его предсказания и сбудутся ли они.