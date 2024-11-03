На автосалоне в Объединенных Арабских Эмиратах выставлен на продажу редкий представитель советского автопрома лимузин ЗИЛ-41047. По информации, опубликованной в Telegram-канале No Limits, автомобиль 1985 года выпуска, согласно заявлению владельца салона, ранее использовался в Гараже особого назначения и возил самого Михаила Горбачева первого и последнего президента СССР.

Уникальный ЗИЛ имеет пробег всего 8 тысяч километров и предлагается за 2,6 миллиона дирхамов, что эквивалентно примерно 710 тысячам долларов США. Это модель третьего рестайлинга серии, последовавшая за поколением ЗИЛ-114. Производство ЗИЛ-41047 стартовало после того, как Горбачев был назначен генеральным секретарем ЦК КПСС. Автомобиль отличается обновленным дизайном: модель получила прямоугольные фары, модифицированную решетку радиатора и новые указатели поворотов, вынесенные на торцы крыльев.

Технические особенности этой модели подчеркивают её элитный статус. Лимузин оснащен 16-дюймовыми колесами с широкими шинами «Гранит», позволяющими продолжать движение даже при повреждении покрышки. Такая устойчивость достигается благодаря жестким боковинам и специальному гелю внутри шин, который помогал сохранять форму при потере давления. В Советском Союзе лимузины ЗИЛ-41047 считались символом роскоши и предназначались исключительно для высокопоставленных членов Политбюро.