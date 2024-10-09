Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, был вынужден экстренно изменить маршрут и вернуться в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 9 октября с воздушным судном Boeing 737-800. Во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность, которая требовала немедленного реагирования. Командир воздушного судна принял решение прекратить полет и направить самолет обратно в аэропорт вылета, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

«Высота 7000 футов доклад экипажа о технической проблеме. В 01:19 экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково после выработки топлива на высоте 10000 футов», — сообщает источник.

Самолет успешно приземлился в московском аэропорту, завершив полет без происшествий.