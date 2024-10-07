Пророчества о будущем России, высказанные различными православными старцами, не теряют актуальности и сегодня. Преподобный Серафим Саровский предсказывал, что славянские народы объединятся под покровительством России. Он также говорил о будущей победе православного царства и крахе Турции.

Преподобный Анатолий Оптинский описывал советскую эпоху как бурю, но утверждал, что Россия сможет выстоять благодаря вере. По его словам, страна возродится и станет духовным маяком для других народов. Святитель Феофан Полтавский был уверен, что монархия в России восстановится, и новый правитель вернет православной церкви её прежнее величие.

Святитель Феофан Затворник предупреждал, что стремление русского народа к западным ценностям может обернуться наказанием Божьим в виде вторжения иноземцев. Иеромонах Аристоклий заявлял, что суд Божий начнется в России, а затем распространится по всему миру. Он предвидел трудные времена для страны, которые можно будет преодолеть лишь через покаяние и молитву.

Серафим Вырицкий предупреждал о будущем отступлении от веры не из-за преследований, а ради мирских соблазнов. Тем не менее он верил, что именно из России придет спасение для всего мира. Преподобный Иоанн Шанхайский также призывал к укреплению православной веры, предсказывая возрождение России, которая должна стать примером для других народов.