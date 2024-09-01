30 августа 2022 года исполнилось два года со дня смерти Михаила Горбачева. О том, как в Москве отметили эту дату, рассказал руководитель пресс-службы «Горбачев-Фонда» Владимир Поляков, который много лет работал рядом с Михаилом Сергеевичем.

Владимир Анатольевич подчеркнул, что никаких крупных мероприятий заранее не планировалось. Посещение могилы на Новодевичьем кладбище, где покоится Михаил Сергеевич вместе с супругой Раисой Максимовной, носило частный характер. На кладбище пришли друзья и коллеги Горбачева. Поляков отметил, что людей было немало, но назвать точное число сложно, поскольку кто-то приходил, кто-то уходил.

Среди тех, кто почтил память Михаила Горбачева, был Григорий Явлинский и другие его соратники, включая Виктора Мироненко, последнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, и Николая Травкина. Хотя венков не было, на могиле было множество цветов.

Поляков также упомянул, что в фонд поступило множество телеграмм и писем. Большинство из них пришли от людей, с которыми Горбачев когда-то встречался, как в прошлом, так и в последние годы его жизни. Среди отправителей были люди из США, Германии и Японии, но конкретные имена Владимир Анатольевич не назвал, сославшись на их личный характер.

Что касается родственников, то они не смогли приехать, но, как отметил Поляков, связь с ними поддерживается регулярно. После посещения кладбища в фонде прошел поминальный обед, что уже стало традицией.

В завершение разговора Поляков сообщил, что «Горбачев-Фонд» продолжает свою работу, а вся информация о его деятельности доступна на официальном сайте фонда.

Разговор завершился на позитивной ноте с пожеланиями успешной работы и поддержания памяти о Михаиле Сергеевиче.