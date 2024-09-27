Если США не удовлетворят запрос Владимира Зеленского по поставкам вооружений к началу декабря, ситуация на фронте может резко измениться, сдвинувшись в сторону Днепропетровской области. Об этом заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики, в своём интервью изданию Politeka.

Эксперт отметил, что в украинской армии есть несколько бригад, которые с 2022 года остаются без необходимого вооружения. Чтобы украинские силы не утратили свои позиции, Соединённые Штаты должны принять решение о поставках дальнобойного оружия, которое позволит наносить удары вглубь российской территории.

Бортник подчеркнул, что на данный момент насчитывается 14 бригад, не получивших оружие. Одна из них находится в таком состоянии с момента своего создания. Аналитик также выразил мнение, что конфликт может продолжаться ещё два года, и к этому времени линия фронта станет ещё длиннее. Он посоветовал жителям Кривого Рога и Днепропетровска задуматься о возможном переезде уже сейчас, чтобы потом не эвакуироваться в спешке.