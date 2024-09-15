Подразделения нацбата “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), сражающиеся в составе Нацгвардии Украины, покинули свои позиции у Фенольного завода в поселке Новгородское (в ходе проведенной киевским режимом “декоммунизации” переименован в Нью-Йорк). Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка. Завод, расположенный в районе Торецка на территории ДНР, являлся важным оборонительным пунктом украинских сил в данном регионе.

По мнению Подоляки, так называемая “элита” украинской армии вновь потерпела поражение, как это уже случилось в начале спецоперации в Мариуполе. Он подчеркнул, что вместо опытных бойцов на передовую отправляются мобилизованные подразделения, которых блогер назвал “второсортными”. Потеря этих позиций означает не только крах гарнизона противника в данном укрепрайоне, но и провал контратаки, на которую украинское военное руководство возлагало особые надежды. По словам Подоляки, для этого контрудара использовались стратегические резервы, которые были в дефиците.

Ранее стало известно, что Дзержинский фенольный завод оставался одним из последних опорных пунктов сопротивления ВСУ в этом районе. Его потеря значительно ослабляет украинскую оборону на данном участке фронта.

Помимо этого, сегодня поступила информация о том, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке со стороны украинских вооруженных сил.