Авраам Руссо, популярный российский певец, на очной ставке смог идентифицировать Владимира Шестопалова как одного из участников его похищения в 2004 году. Об этом стало известно от адвоката артиста, Андрея Алешкина, который также сообщил о намерении подать гражданский иск на сумму в 5 миллионов рублей.

Шестопалов был задержан в Москве после того, как шесть лет находился в федеральном розыске. Ему предъявлены обвинения по статье, касающейся похищения с применением насилия, угрожающего жизни. Защита настаивает на переводе обвиняемого под домашний арест, учитывая скорое истечение срока давности.

Ранее по этому же делу были осуждены другие лица. Заур Марданов, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков получили сроки от 5 до 7 лет лишения свободы, но вскоре были освобождены в связи с истечением срока давности.

Конфликт между Руссо и Исмаиловым начался в 2004 году, когда бизнесмен насильно удерживал певца, требуя отменить все запланированные концерты и заключить контракт на невыгодных условиях. Спустя два года на жизнь Руссо было совершено покушение — на его автомобиль было совершено нападение, в результате которого пострадал охранник, а сам Руссо получил тяжелые ранения.