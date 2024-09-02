Турция давно стала излюбленным местом отдыха для россиян, но рост цен заставляет искать альтернативы. К счастью, есть и другие прекрасные уголки мира, где можно насладиться бархатным сезоном, не потратив целое состояние, рассказал портал Ura.ru.

ОАЭ, вопреки распространенному мнению, могут предложить отдых по доступной цене. Поездка на двоих обойдется от 120 тысяч рублей. Здесь вас ждут не только роскошные пляжи и небоскребы, но и восточная сказка с дворцами, фонтанами и отличным шопингом. Температура воздуха осенью достигает +38 градусов, а вода прогревается до комфортных +27.

Грузия осенью – это буйство красок и теплое море. В Батуми и его окрестностях можно насладиться пляжным отдыхом, а затем отправиться исследовать древние храмы и живописные горы. Стоимость поездки на двоих начинается от 58 тысяч рублей.

Баку – это город, где история переплетается с современностью. Здесь можно не только понежиться на пляже, но и окунуться в атмосферу древнего Востока. Горящие путевки на двоих стоят около 85 тысяч рублей, а погода в бархатный сезон радует: до +30 градусов на воздухе и +20 в море.

Армения – это страна с богатой историей и потрясающей природой. Здесь нет моря, но есть великолепное озеро Севан, где можно купаться, загорать и рыбачить. Армения славится своими древними монастырями и вкусной кухней. Температура воздуха осенью достигает +32 градусов, а вода в озере прогревается до +26.

Египет – это классика пляжного отдыха. Бархатный сезон – идеальное время для поездки, когда жара спадает, а море остается теплым. Красное море поражает своей красотой и разнообразием подводного мира. А еще здесь можно увидеть легендарные пирамиды и другие памятники древности. Стоимость туров на двоих начинается от 90 тысяч рублей.

И помните, что в конце августа российское диппредставительство на Мадагаскаре сообщило о возможном введении безвизового режима с Союзом Коморских Островов. Это может открыть новые возможности для путешествий по Африке и сделать этот континент еще более привлекательным для российских туристов.

Так что не отчаивайтесь, если Турция стала слишком дорогой. Мир полон удивительных мест, где можно провести незабываемый отпуск. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь навстречу приключениям!