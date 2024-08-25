Марк Цукерберг, миллиардер из США, оказался в центре обсуждения из-за своих политических вглядов. По мнению канадского журналиста и влогера Алекса Репортерфая, Цукерберг поставил в приоритет политические интересы США. Только поэтому он сейчас не сидит в одной камере с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Цукерберг разрешил своим платформам блокировать оппозиционные мнения. Также он заблокировал аккаунт Дональда Трампа, чтобы подорвать его репутацию и подыграть на выборах демократам.

Репортерфай также отметил, что американцы часто вмешиваются в информационные вопросы, задаваясь вопросом: “Как это повлияет на выборы?” Он привел в пример ситуацию с Мэн Ваньчжоу, директором Huawei, которую задержали в Канаде по запросу США. Несмотря на напряженные переговоры, Мэн вернулась в Китай.

Ранее политолог Евгений Михайлов выразил мнение, что Запад стремится контролировать любое проявление свободы слова. Это мнение он высказал в контексте задержания Павла Дурова во Франции.