Военный эксперт и доцент РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал успешное уничтожение российской армией трех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украине. В беседе с “Лентой.ру” Глазунов объяснил, что эти системы могли быть размещены рядом с критически важными объектами военной инфраструктуры – воинскими частями, складами или предприятиями ВПК.

«Patriot — это устаревшая модель ПВО, поскольку она объектная, то есть она охраняет какой-то объект. Если наши С-300 и С-400 охраняют целую зону, то Patriot держит только какой-то один объект. Вероятно, именно он и был уничтожен: это может быть склад, воинская часть, другой объект военной инфраструктуры», — пояснил аналитик.

Киев считает ЗРК Patriot супероружием и продолжает выпрашивать их у Запада. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что всего 12 таких систем хватит, чтобы закрыть небо над всей страной. Однако позже он изменил это мнение.