По Харьковской области движется мощный огневой вал российской артиллерии, призванный быстро уничтожить противника. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

В первую очередь эта тактика с большим количеством артиллерии задействуется в районе Липцев, так как там российские ВС РФ уверенно продвигаются к населенному пункту и нуждаются в поддержке. Артиллеристы обеспечивают ее, нанося сокрушительные удары из Белгородской области.

Также огневой вал используется по направлению к Чугуеву, Волчанску и Харькову. Там работают бойцы группировок ВС РФ “Север” и “Запад”.

Напомним, ВС РФ начали прорыв в Харьковскую область для создания “санитарной зоны” и прекращения обстрелов мирных городов РФ. ВУ перебросили туда крупные силы, снимая их с других направлений.