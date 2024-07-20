Основатель и президент компании NowSourcing Брайан Уоллис опубликовал свою недавнюю статью, в которой рассказал о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на процесс формирования документирования мыслей и идей человека.

Уоллис акцентировал внимание на важности понимания значения выполнения документирования человеком мыслей, идей задач для достижения наивысших показателей в продуктивности рабочего процесса. Ведь многозадачность приводит к снижению рабочей эффективности на 40%.

Эксперт сравнил различные виды документирования, начиная от классического списка от руки и заканчивая использованием ИИ для данных целей. По словам Уоллиса, документирование идей, целей и задач на бумаге способствует развитию креативного мышления у человека. Но набор текста на ПК или смартфоне способно обеспечить высокую скорость и продуктивность.

А использование искусственного интеллекта в качестве личного помощника и является оптимальным вариантом, так как ИИ способен упорядочить, систематизировать, развить идею путем ряда наводящих вопросов, что поможет открыть в задуманном проекте новые перспективы.