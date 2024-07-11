Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Соединенные Штаты, взявшие на себя роль «мирового полицейского», наоборот нагнетают обстановку в мире и провоцируют развитие вооруженных конфликтах между разными государствами и внутри них.

«США обычно прикидываются так называемым посланником справедливости, защитником прав человека и мировым полицейским, но на деле они лишь подливают масла в огонь», – заявил представитель МИД КНР.

По словам Линь Цзяня, США притворяются посланником мира и защитником прав человека, а на самом деле провоцируют войны, конфронтации и хаос во всем мире. Он подчеркнул, что мировому сообществу давно известно лицемерие Вашингтона, поэтому единственный выход для США – поиск выхода из кризиса, а не поддержка одной из сторон противостояния.

Ранее страны-члены НАТО подписали декларацию на саммите, состоявшемся в Вашингтоне. В документе речь идет о Китае, который, по мнению членов Североатлантического альянса, должен прекратить политическую и материальную поддержку России в проведении спецоперации.