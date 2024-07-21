Пенсионные фонды Новой Зеландии вложили миллионы в оружие для Израиля

По новым данным, порядка 60 миллионов новозеландских долларов (свыше 3,17 млрд руб.) из накопительных средств новозеландцев было инвестировано в оружие, используемое израильским войсками в конфликте в секторе Газа. Источник: Radio New Zealand.

Новозеландская благотворительная организация, занимающаяся оценкой этичности инвестиций, призвала управляющих пенсионными фондами более прозрачно сообщать о вложениях накопительных средств жителей островного государства.

Согласно Money Matters, некоторые фонды сберегательно-пенсионной системы KiwiSaver (прим. Discover24: популярное прозвище новозеландцев – киви, в честь уникальных местных птиц) принялись инвестировать в мировых производителей оружия, поскольку цены на их акции начали стремительно расти в октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль.

Гендиректор благотворительной организации Барри Коутс заявил, что большинство новозеландцев не хотят вкладывать свои средства в оружие, но они не знают, что фонды финансируют оружейные компании.

Он пояснил, что некоторые фонды из KiwiSaver гонятся за краткосрочной прибылью и не проводят тщательного анализа своих инвестиций.

«Традиционно финансовая индустрия работает именно так: она стремиться к краткосрочной прибыли, не задумываясь о последствиях своих инвестиций. Я думаю, что то, что мы видим сейчас, является продолжением это модели инвестирования, и в конечном итоге из-за этого в Газе гибнут люди и тысячи людей получают ранения».

Бессовестные финансисты

Коутс считает, что поставщики финансовых услуг обязаны сообщать людям, инвестируются ли их деньги в оружие.

«Необходимо больше прозрачности, чтобы люди могли понимать, куда инвестируются их деньги. Есть определенная информация, которую управляющие фондами обязаны предоставлять по закону, но… большая часть этой информации пустопорожняя и в действительности не доносит до общественности всей сути».

Он особо отметил, что владельцы пенсионных счетов в Новой Зеландии открыто высказывались в соцсетях о необходимости отказаться от финансирования на средства KiwiSaver оружие, изготавливаемого для применения в секторе Газа.

«Люди отзывают свои инвестиции. Лишь в некоторых случаях инвестиционные фонды оценивают уровень общественной обеспокоенности и говорят: «О, мы намерены вывести наши деньги из оружейных компаний».

«Знаете, одно из хороших действий для новозеландцев – не только перевести свои накопительные средства, но и зайти в офис фонда и заявить там: «Это не то, во что я готов вкладывать свои деньги»».

Money Matters занимается предоставлением информации о фондах KiwiSaver на своем веб-сайте, чтобы владельцы накопительных пенсионных счетов могли понять, куда именно инвестируются их деньги.