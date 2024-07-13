В населенном пункте Абага в Якутии медведь забрался в летний домик. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших, так как зверя удалось нейтрализовать.

Владельцы дома увидели следы медведя и сразу поняли, что он по-прежнему находится в домике. Они отошли и спрятались на безопасном расстоянии, выжидая появления животного. Когда зверь начал выбираться из домика, один из мужчин выстрелил в него из винтовки.

Отмечается, что из-за лесных пожаров в Якутии все чаще фиксируются случаи встреч людей с медведями. Звери уходят из привычных ареалов обитания и появляются в непосредственной близости от людей.

Так, на одной из свалок появилось сразу два медведя. Один старался не подходить близко, а вот второй обошел вокруг автомобиля, обнюхал его, но тоже решил отойти в сторону.