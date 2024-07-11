Истребители F-16, которые на Украину поставят Нидерланды и Дания, безнадежно устарели. Поэтому они не смогут на равных сражаться против российских Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-27, МиГ-29 и других боевых самолетов.

Кроме того, в распоряжении России имеются современные средства поражения воздушных машин. Так, зенитно-ракетные комплексы С-300 “Фаворит” будут сбивать F-16 “за милую душу”, приводит слова эксперта портал News.ru.

Матвийчук уверен, что с американскими истребителями вполне справятся также ЗРК “Бук” и “Тор”, не говоря уже об С-400 “Триумф”.

По мнению аналитика, после уничтожения аэродромов в Староконстантинове и Миргороде, ВСУ будут искать другие места для размещения F-16. Скорее всего, это будут Тернопольская или Львовская области. Причем в бой самолеты Киев бросать не станет, они будут лишь запускать британские и французские ракеты с безопасного расстояния.