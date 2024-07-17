Сегодня, 17-го июля, между Россией и Украиной должен пройти обмен военнопленными в формате 90 на 90 при посредничестве со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в своем материале сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По информации источника агентства, всего в обмене пленными будет участвовать 180 военнослужащих с обеих сторон. Киев и Москва смогут вернуть домой по 90 попавших в плен на поле боя солдат в результате планируемого обмена. Источник отметил, что данный обмен при посредничестве ОАЭ будет уже шестым по счету с начала года.

Напомним, что 25-го июня Министерство обороны Российской Федерации сообщило об обмене военнопленными с украинской стороной в формате 90 на 90. Посредником на последнем обмене пленными между Украиной и Россией выступали ОАЭ. Российские военнослужащие были доставлены на родину самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.