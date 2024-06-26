Раненый, избитый и привязанный к джипу израильской армии палестинец оказался не хамасовцем

Когда 24-летний Муджахед Абади вышел на улицу – посмотреть, появились ли израильские подразделения в район, где проживает его дядя – он тут же получил ранения в руку и ногу. Однако это стало лишь началом его страданий. Несколько следующих часов, избитый и окровавленный, он провел привязанным к горячему капоту военного джипа ЦАХАЛ, двигавшегося по дороге. Источник: Associated Press.

Командование ЦАХАЛ сразу заявило, что Абади был боевиком, однако вскоре признало, что палестинец не представлял какой-либо угрозы для военнослужащих Израиля, объяснив его раны перекрестным огнем с хамасовцами.

Видео, на котором окровавленный палестинец привязан к джипу, распространилось в соцсетях, вызвав шквал осуждений, в том числе со стороны Вашингтона. Многие комментаторы заявили, что израильские солдаты использовали Абади в роли живого щита – обвинение, обычно выдвигаемое политиками Израиля против боевиков ХАМАС.

Израильские военные заявили, что расследуют этот инцидент, не отражающих их ценностей. Тем не менее, палестинцы восприняли произошедшее с 24-летним соплеменником как очередной акт жестокости в репрессиях Израиля на оккупированном его войсками Западном Берегу.

Случайная жертва израильтян

Муджахед Абади, беседуя с репортером «Ассошиэйтед пресс» во вторник (25 июня) с больничной койки, рассказал, что в субботу (22 июня) он вышел из дядиного дома в городе Дженин после того, как услышал шум на улице.

«Я пошел на улицу посмотреть, что там происходит, огляделся по сторонам и увидел военных», – сообщил он. «Когда я попытался вернуться в дом, по мне внезапно открыли сильный и беспорядочный огонь. Со мой был двоюродный брат, он тоже пострадал».

Будучи раненым в руку, Абади укрылся за автомашиной своей семьи. Потом он получил ранение в ногу. Истекая кровью и не имея возможности покинуть укрытие, он позвонил отцу и сказал, что скоро умрет.

«Я попросил сына стараться не терять сознание и продолжать говорить со мной», – рассказал Раед Абади, стоя рядом с больничной койкой сына. «Внезапно звонок прервался».

Позже Раед увидел в соцсетях ложные сообщения о том, что в ходе израильского рейда был убит палестинец. «Я потерял сознание, потому что был на 90% уверен, что это мой сын».

Но Абади-младший не умер, его страдания только начинались.

Через пару часов его нашли израильские солдаты. Они били его по голове и лицу, а также по пулевым ранам. Затем его поволокли за ноги, подняли за руки и ноги и швырнули на капот военного джипа.

«Я закричал из-за горячего капота», – рассказал палестинец. «Затем один из солдат принялся орать на меня, требуя заткнуться».

Позже израильское командование заявило, что их солдаты привязали Абади к капоту джипа, чтобы доставить его к местным медикам. Однако Небал Фарсах, представитель спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, сообщил, что подразеления ЦАХАЛ оцепили район и не позволяли палестинским медикам оказывать помощь раненым по меньшей мере один час.

На кадрах видеонаблюдения, полученных агентством AP, джип, к которому был привязан Абади, проехал мимо как минимум двух машин скорой помощи. Молодой палестинец рассказал, что был привязан к джипу примерно полчаса, прежде чем израильские солдаты освободили его и передали медикам.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер официально заявил, что видео с палестинцем на капоте военного джипа «шокирует».

«Гражданские лица не могут использоваться, как живой щит. Командованию ЦАХАЛ следует выполнить расследование произошедшего, привлечь виновных к ответственности», – подчеркнул Миллер.

Практика живого щита

Израиль регулярно обвиняет боевиков ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, поскольку члены этой группировки действуют в густонаселенных жилых кварталах Газы. По версии Тель-Авива именно ХАМАС виновен в большом количестве погибших палестинцев (свыше 37 000 человек, по статистике местных органов здравоохранения). В результате нападения ХАМАС 7 октября 2023-го, что и спровоцировало продолжающуюся войну в регионе, погибло около 1200 израильтян, в основном мирных жителей.

На Западном Берегу израильские силы почти каждую ночь проводят рейды, зачастую сопровождающиеся перестрелками с боевиками, в результате чего было убито свыше 550 палестинцев.

Правозащитные группы заявляют, что сам Израиль имеет долгую историю использования живого щита из палестинцев во время военных операций на обеих территориях, захваченных израильскими силами в войне 1967 года и которые палестинцы хотят видеть в своем будущем государстве.

На протяжении десятилетий израильские военные регулярно приказывали палестинцам идти и убирать подозрительные предметы с дорог, сообщать потенциальным боевикам выходить из укрытий, чтобы подразделения ЦАХАЛ могли их арестовать. По данным израильской правозащитной группы «Бецелем», эта практика известна как «соседская процедура».

В 2005-м Верховный суд Израиля вынес запрет для военных подразделений страны использовать палестинцев в качестве живого щита, но правозащитники на протяжении последующих лет продолжают документировать примеры использования этой практики. В 2021 году израильские солдаты, действовавшие на Западном Берегу, бесцеремонно задержали фотографа «Ассошиэйтед пресс» в районе, где палестинцы бросали камни, а военнослужащие Израиля пытались разогнать толпу слезоточивым газом и резиновыми пулями.