Жительница Анапы Екатерина Барыгина рассказала порталу mk.ru, что участившиеся жалобы туристов на слишком дорогой отдых на этом курорте не имеют под собой оснований. Приезжие, по ее словам, просто тратят деньги на что попало, что и приводит к проблемам.

Она отметила, что вполне можно обойтись без услуг уличных художников или фотографов, которые снимают отдыхающих в разного рода костюмах. Такое фото обычно обходится примерно в 4 000 рублей, что непомерно дорого.

Кроме того, отказаться можно и от покупки на улицах Анапы лимонадов, которые обходятся в 300-400 рублей за стакан. При этом жажду они утоляют слабо, напротив, после них хочется пить еще больше.

Кафе также устанавливают высокие цены. К примеру, стоимость шашлыка рассчитывается за 100 граммов, но к мясу продавцы добавляют лаваши, овощи, что существенно повышает затраты.

“То, что продают вдоль пляжей и отелей, стоит дороже. Недавно в Сети выкладывали цены фруктов и овощей на рынке Восточный. Черешня 200–350 кг, лоток малины — 300, помидоры — 100–250, кукуруза — 50 рублей за штуку, персики — 200–350, клубника — 450, огурцы — 100–150”, – рассказала анапчанка.

Она призвала отдыхающих покупать все на рынке, что даст реальную экономию денег.