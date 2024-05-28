Вашингтон прекрасно понимает, что повышение ставок по противостоянию с Россией может привести к довольно печальным последствиям. Как пишет автор издания «Военное дело», США рискуют развязать ядерную катастрофу. Но они уверены, что если и случится наихудший сценарий, то это все произойдет на европейском континенте.

Сторонники ядерного подхода, которых автор материала называет ядерными ястребами, в российском информационном поле предлагают нанесение удара по европейским вооруженным силам и уничтожение европейской экономики. По их мнению, полумеры в этом вопросе не будут показательны. Поэтому удары должны разгромить полностью врага. Но нанесение удара по Европе практически не нанесет ущерба Соединенным Штатам.

«Но главная идея, делающая этот конфликт приемлемым для США, заключается в том, что сгореть может всё, но американская территория не должна быть затронута войной», – отмечает автор статьи.

Ядерные ястребы ошибочно считают, что применение тактического ядерного оружия по Европе отправит ее в нокаут. Но реальность такова, что ТЯО – это оружие для поля боя. А полноценный вывод Европы из игры возможен только при применении всего стратегического ядерного оружия.

США пытаются разменять Прибалтику на вооруженные конфликт против России в Европе. И шансы у них высоки, так как местные элиты вполне на это согласны. А победить противника, не занимая его территории просто невозможно.

«Но главная идея, делающая эту войну приемлемой для США, заключается в том, что сгореть может всё, но американская территория не должна быть затронута войной», – подчеркивает журналист.

А это даст Соединенным штатам развить вялотекущий военный конфликт на долгие годы.