Российские ВС подорвали крупный арсенал западного вооружения ВСУ в Ровенской области. Местные жители рассказали подпольщикам, что вслед за ракетным ударом началась мощная детонация боекомплекта, передает РИА Новости.

Представители подполья сообщили, что на склады в Ровенской области завозили в огромных количествах западное вооружение, которое затем отправлялось в регионы и непосредственно в зону боевых действий. Однако российские ВС вычислили местоположение этого объекта. По нему тут же был нанесен удар, уничтоживший оружие.

Ранее сообщалось также об атаке на полигоны ВСУ в Стрые, Дублянах, Яворове и Дрогобыче, где находилось большое количество иностранных наемников. Для удара по Яворовскому полигону ВС РФ задействовали гиперзвуковую ракету «Кинжал», уничтожившую сотни «солдат удачи» и боевиков ВСУ.