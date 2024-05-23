В подмосковном Красногорске двое подростков силой домогались до 13-летней школьницы. Чтобы девочка не оказывала сопротивление, они использовали электрошокер. Такую информацию сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

13-летняя девочка отправилась гулять с подругами и старшими мальчиками. Молодые парни 15-ти и 16-ти лет пригласили девочку в машину. В автомобиле они начали приставать к школьнице, пытаясь ее раздеть. Но девочка начала оказывать сопротивление, поэтому юные насильник применили против девочки электрошокер.

От изнасилования ребенка спасла ее собственная мать вместе с родственницей. Женщина искала дочь во всех окрестностях и обратила внимание на подозрительное авто. Женщинам удалось отбиться от подростков и забрать дочь. В связи с произошедшим, семья семиклассницы обратилась в полицию.

Несовершеннолетние парни, домогавшиеся девочки, уже были задержаны правоохранителями. Сейчас проводится доследственная проверка.