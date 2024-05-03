Мошенники обратили пристальное внимание на туристов и используют несколько схем обмана.

Одна из них – это создание фальшивых интернет-ресурсов, которые копируют известные сервисы по продаже авиабилетов и бронированию номеров в гостиницах на курортах. Путешественник на таком сайте оставляет свои персональные и платежные данные, после чего аферисты могут снять средства с карт или оформить кредиты на их владельцев.

Сбор персональных данных осуществляется и при использовании другой схемы. Туристам предлагают оставлять отзывы о гостиницах, за что им предлагается некое вознаграждение. Оно выплачивается на карту, поэтому мошенники получают и банковскую информацию.

Эксперты рекомендуют помнить, что гостиницы и отели если и работают с постояльцами для получения отзывов, то делают это напрямую, без посредников.

Кроме того, не попасться на удочку мошенников с поддельными сайтами позволит внимательное их изучение. Прежде чем вводить какие-то личные данные, нужно убедиться, что сайт не является фальшивым.