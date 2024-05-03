76-летний Михаил Шуфутинский признался, что порой делает посреди песни остановку, потому что забывает слова. Артист объяснил, почему так происходит.

Шуфутинский рассказал, что когда забывает слова, не паникует, а честно признается зрителю в оплошности и просит прощения. В беседе с «Пятым каналом» артист сообщил, что слова вылетают из головы, когда он о чем-то задумается или отвлечется. Через секунду «возвращаешься» и судорожно вспоминаешь, где я вообще сейчас пою, шутит Шуфутинский.

По словам артиста, самым утомительным для него являются авиаперелеты. А вот от постоянных концертов в своем насыщенном гастрольном графике он совсем не устает. Ему радостно на каждом выступлении ощущать «дыхание зрителя». Шуфутинский также подчеркнул, что он не может приехать, отпеть и уехать. Перед каждым выступлением он самолично проверяет работу звукорежиссера и светопостановщика, чтобы всё было так, как задумано.