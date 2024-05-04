Военнопленный ВСУ Валерий Жадан, который служил в 25-й воздушно-десантной бригаде, заявил, что военно-врачебная комиссия, которую проходят украинские новобранцы, давно превратилась в пустую формальность. Можно жаловаться врачам на любые заболевания, однако наличия обеих рук и ног достаточно, чтобы считаться годным к службе.

«Годен ты или нет, даже если есть заболевания, медкомиссия все равно пишет, что ты пригоден», – рассказал пленный.

Он отметил, что в армию не берут только тех украинцев, которые страдают от тяжелых заболеваний и имеют документальные их подтверждения. В этом случае есть шанс не попасть в ряды ВСУ. Всех остальных берут без разбора.

Сам Жадан, сдавшийся в плен в районе Орловки и Тоненького на Авдеевском направлении, тоже считался негодным к службе по медицинским показателям. Однако врачи над медкомиссии это проигнорировали, отправив мужчину на фронт.