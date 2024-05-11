В преддверии первого официального визита зарубеж после инаугурации и празднования Дня Победы президент России Владимир Путин преподал урок руководству Японии. Накануне посещения Китая российская сторона объявила о строительстве новых постов радиотехнического наблюдения на Курилах. Об этом в своем материале сообщает издание Sohu.

Журналисты из Поднебесной отмечают, что в последнее время Япония в кооперации с Соединенными Штатами регулярно проводят военные учения у границ Китая и России. При этом японское руководство ввело ряд санкций в отношении России, а премьер Фумио Кисида заявил о желании вернуть Курилы в состав Японии. Автор статьи отмечает, что на фоне подобного поведения Токио российский президент решил преподать Кисиде урок в преддверии своего официального визита в Пекин.

«Япония — это страна, которая с древних времен понимает только силу», – пишет автор материала.

Россия приступила к созданию на Курилах новых постов радиотехнического наблюдения. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. При этом российские военные корабли из состава Тихоокеанского флота вышли в Японское море для проведения ракетных стрельб.