Певица Ольга Бузова еще в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, но до сих пор не упускает момента, чтобы «уколоть» его в социальных сетях.

При этом «подколки» не лишены оснований. Футболист не только выгнал Ольгу из дома, в строительство которого они вкладывались вместе, но и отобрал автомобиль Mercedes GLE за 7,5 млн, который ранее подарил.

В шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», которое выходит только на видеохостинге RuTube, Бузова вместе с подругой Марией Погребняк вспомнили, как позорно поступил тогда Тарасов. Ольга отметила, что намеревалась даже жестко отомстить экс-мужу, однако не стала этого делать.

«Где-то сказал, что ему стыдно. Но если стыдно – верни тачку. А что, мне пригодится. Я была блондинкой, еще тогда никто не знал, что мы разводимся. Это только мои близкие люди знали, а тачку уже забрали. Я могла на ней еще два месяца ездить. Бог ему судья. Верни тачку, если тебе стыдно. Человек должен отвечать за свой базар», – заявила певица.

Надо упомянуть, что в 2019 году Тарасов передарил автомобиль нынешней жене Анастасии Костенко. Мало того, позже злосчастный «Мерседес» оказался в залоге так же, как и «Гелендваген» самого футболиста, так как Дмитрий оказался в сложной финансовой ситуации.