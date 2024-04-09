Отечественный сервис «Яндекс Карты» запустил в тестовом режиме услугу персональных рекомендаций для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Нейросеть будет анализировать индивидуальные предпочтения пользователей и предлагать места, которые могут им понравится. Об этом в своем пресс-релизе сообщает портал «Яндекс».

Новый режим работы привычного сервиса получил название «Идеи». Искусственный интеллект будет анализировать историю поисковых запросов и построенных маршрутов каждым пользователем. На основе полученных данных нейросеть будет предлагать посетить, например, бары, кафе, рестораны или другие места.

Для активации нового режима «Идеи», доступного для жителей четырех крупных российских городов, необходимо будет активировать соответствующую пиктограмму на главном экране мобильного приложения «Яндекс Карты». Нейросеть будет анализировать не только поисковые запросы самого пользователя, но также и отзывы о заведениях, оставленные другими людьми.