Авторы Телеграм-канала Don Mash опубликовали видеозапись, как члены «Русской общины» окружили школу в Ростовской области. Соответствующие кадры были сняты учениками с окон школы и очевидцами происходящего.

Вокруг школы №4 в Батайске Ростовской области собралась толпа мужчин. Они стояли у забора, у выхода со школьного двора. На другом видео видны десятки идущих к школе людей. Лицо попавшего в кадр мужчины было покрыто повязкой.

«Мама, здесь что-то происходит, смотри. К школе подъехала полиция», -слышен за кадром голос учащегося.

Как рассказал представитель «Русской общины» по имени Александр, на протяжении 4-х месяцев дети из национальных меньшинств угрожают расправой своим одноклассникам и преподавателям. По его словам, активисты давно уже пытались поговорить с родителями школьных «забияк», однако они ни разу не вышли на контакт. Поэтому в присутствии сотрудников полиции и прокуратуры представители «Русской общины» решили поговорить с директором школы по данному поводу.