Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал о типах искусственного интеллекта, используемого в беспилотниках в ходе конфликта на Украине.

Он отметил, что один из типов – это вспомогательный ИИ, который осуществляется дополнительное наведение дрона на цель, которую уже выбрал оператор. То есть, большая часть операций все же выполняется человеком.

Вспомогательный искусственный интеллект сравнивает изображения местности, что существенно расширяет навигационные возможности дронов, к которым относятся, к примеру, БПЛА «Герань» российского производства.

Вторая разновидность ИИ дает возможность беспилотнику самому выбирать цели противника. Они патрулируют местность, идентифицируют все попадающие в поле зрения цели, устанавливают те из них, которые принадлежат вражеским войскам и затем наносят удар.

В качестве примера Кузякин привел американские дроны-камикадзе Switchblade, но отметил, что особой эффективности на Украине они не продемонстрировали из-за небольшого количества и дороговизны.