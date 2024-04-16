Народная артистка СССР София Ротару публично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. Поздравление артистка опубликовала в популярной социальной сети. Подписчики Ротару удивились, что певица решила прервать столь долгое воздержание от публикаций в Сети ради поздравления Аллы Борисовны. Многие были уверены, что две легенды советской эстрады враждуют между собой.

София Ротару в день 75-летия Аллы Пугачевой опубликовала ее черно-белый архивный снимок и добавила к нему сердечко.

Ранее сообщалось, что Аллу Борисовну трогательно поздравила ее старшая дочь – певица Кристина Орбакайте. Артистка опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, смонтированный из множества видеозаписей, сделанных в различные периоды жизни Пугачевой и Орбакайте. Кристина сопроводила видео своей песней «Алла будет петь» и подписала пост одним предложением: «С днем рождения, мама!».

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 75-летний юбилей. Примадонну публично поздравили многие знаменитости, такие как Игорь Николаев, Татьяна Тарасова, Марина Юдашкина, Данила Козловский и другие.