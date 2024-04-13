Певица Алла Пугачева после своего отъезда в Израиль все еще пытается зарабатывать в России. Однако ее песни больше никому не нужны, заявил бывший продюсер дуэта «Тату» Леонид Дзюник.

Он напомнил, что Пугачева выпустила две новых композиции в надежде, что они моментально захватят поклонников и позволят вернуть ее былую славу.

«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!», – высказался продюсер.

Пугачева записала две новые песни «Береги» и «Не беспокойся за меня» в марте 2024 года, перед своим 75-летием. В настоящий момент она находится за границей, куда уехала после начала специальной военной операцией.