Музыкальный продюсер Макс Фадеев заявил о перезапуске своего проекта «Глюк’oZa». Теперь таким же голосом, как и Натальи Чистяковой-Ионовой будет петь другая исполнительница.

Напомним, Фадеев еще в декабре прошлого года заявил о таком решении. После скандала с «голой» вечеринкой, в которой приняла участие Ионова, он заявил, что «Глюк’oZa» — это название группы, а не творческий псевдоним певицы. Поэтому теперь в ней будет другая солистка.

Фадеев имени новой исполнительницы пока не называет. Ионова тоже не комментирует высказывания продюсера. Однако уже появлялись сообщения, что она отказывается отдавать свой творческий псевдоним «Глюк’oZa» и намерена и дальше использовать его в своих выступлениях.