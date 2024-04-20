Российская армия нанесла ракетный удар по военным объектам ВСУ, расположенным на территории Сумской области. Два мощных взрыва прозвучало в окрестностях населенного пункта Конотоп. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале.

Сообщается о прилете по территории местного аэродрома, на который недавно перебросили несколько вертолетов. Также целью российского удара по авиабазе могли быть ангары с боеприпасами и казарменные помещения с личным составом ВС Украины. Рядом с конотопским аэродромом, где есть взлетно-посадочная полоса длиной 2 километра, расположен и авиаремонтный завод.

Местные жители сообщают о множестве карет скорой помощи, которые ехали в направлении улицы Тургенева. По данным подполья, там российской ракетой было уничтожено место дислокации личного состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины.

Сергей Лебедев также сообщил о двух прилетах в Курском районе Сумской области. По предварительным данным, были ликвидированы остатки личного состава 15-го батальона территориальной обороны ВС Украины.