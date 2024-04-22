Гигантский астероид размером с внушительный космический корабль направляется в сторону нашей планеты. Вскоре он и вовсе приблизится к Земле, сообщили представители NASA.

Специалисты подчеркивают, что совсем недавно Земле удалось избежать столкновения с гигантским астероидом 2024 GM, размеры которого были примерно, как самолет. Этот астероид приблизился на достаточное расстояние к нашей планете, но, к счастью, столкновения не произошло.

Теперь же, специалисты NASA предупреждают о новой опасности – массивном астероиде, направляющегося к Земле. Данное космическое тело уже получило название Asteroid 2024 HY, превышающее размеры внушительного космического корабля.

Отмечается, что данный астероид движется к Земле со скоростью 33 204 км/час. Однако специалисты заверили, что этот космический объект не является опасным. Он может приблизиться на расстояние 2.2 миллиона километров к Земле. Потенциально опасны для нашей планеты космические тела размером более 150 метров, находящиеся на расстоянии 7.2 миллиона километров.