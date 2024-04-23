В скандальном деле задержания чеченского министра чрезвычайных ситуаций А. Цакаева появились новые детали, пишет тг-канал Baza.

Цакаева задержали на Герзельском мосту в Дагестане еще 14 апреля. Однако об инциденте стало известно лишь через трое суток. Сообщалось, что Цакаев ехал на черном джипе GMC. Он привлек внимание дорожных инспекторов выездом на встречку.

Генерал-майор подчинился требованиям сотрудников ДПС и остановился, однако затем начал конфликтовать. Он не подчинялся требованиям представителей закона, а затем попытался скрыться в места, направляя джип прямо на полицейских. Автомобиль остановили при помощи «ежа», министра задержали.

При этом Цакаев отказался называть имя и должность. На ФКПП он угрожал, что скоро все узнают, что за человека они задержали. Он также обещал «изнасиловать» причастных к его задержанию. Цакаев также пнул одного из полицейских в живот, а другого – по колену. Предположительно, министр был пьян.