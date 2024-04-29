Папарацци удалось запечатлеть Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ) во время прогулки по улице в Кипре. Алла Борисовна была одета в костюм в мелкий горошек, напоминающий домашнюю пижаму.

Соответствующие снимки были опубликованы в Сети и сразу же собрали сотни комментариев пользователей. Многие отметили, что Пугачева выглядит не очень хорошо. Комментаторы разнеси в пух и прах ее прическу, подчеркнув, что волосы певицы выглядят растрепанными и неухоженными. Кроме того, никто не оценил одежду Примадонны, посчитав, что это не костюм, а обычная домашняя пижама.

Не обошли стороной обсуждения и внешнего вида Максима Галкина. Некогда популярный юморист тоже выглядел не наилучшим образом. Он был одет в мятую белую футболку и шорты. Знаменитости были сфотографированы со спины. Некоторые поклонники пары усомнились, что на фото Пугачева и Галкин.