Крис Стюарт клонировала своего домашнего питомца спустя два года после его гибели в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом женщина из Канады рассказала в эфире телеканала CBS.

По словам женщины, ее любимый кот по имени Bear (в переводе с английского Медведь – ред.) погиб в результате аварии, и она очень сильно скучала за ним. Поэтому Крис Стюарт решила воспользоваться услугами техасской компании ViaGen, специализирующуюся на клонировании домашних питомцев.

Несколько первых попыток перенести эмбрион в суррогатную кошку закончились неудачно, однако в январе 2024 года очередная попытка завершилась рождением двух клонированных котят. Женщина назвала их Bear Bear и Honey Bear (Медвежонок и Сладкий Медвежонок в переводе с английского – ред.). Крис Стюарт отдала за данную услугу 50 тысяч долларов. В течение первых восьми недель котята жили со своем мамой-кошкой в клинике, а потом женщина смогла забрать их к себе домой.