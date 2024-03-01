Все больше иммигрантов хотят покинуть Канаду

Издание National Post проанализировало, что говорят иммигранты новой волны о «канадской мечте», и большинство их назвало североамериканскую страну кошмаром, пояснив, что они ощущают себя обманутыми канадским правительством и хотят вернуться обратно в свои страны.

На фоне статистических данных, показывающих высокий уровень эмиграции в Канадское королевство и недовольства вновь прибывших, иммигрантские соцсети и форумы все чаще заполняют предупреждения к иностранцам вроде «держитесь подальше».

На этой неделе сайт BlogTO опубликовал серию интервью с недавними иммигрантами, которые отчаянно пытаются выехать из Канады.

«В этой стране нет жизни, есть только выживание», – сообщил 39-летний Рагхунатх Пошала. Мексиканский иммигрант заявил, что больше не считает Канаду развитой страной. «Я понял, что эта страна тоже очень бедная, потому что все жители в долгах», – сказал он.

Плохое место на карте мира

В конце 2023 года Bloomberg взял интервью у украинского беженца, покинувшего свою страну только для того, чтобы оказаться в Канаде, в которой практически невозможно жить. «Теперь я все время устаю», – заявил 44-летний Алексей Мартыненко.

Примерно в то же время CTV взяло интервью у индийца Эмильсона Хосе. «Независимо от того, сколько вы тут зарабатываете, зарплата даже не покрывает расходы. Семьи здесь едва держат голову над водой», – сообщил Хосе. «После 10 лет трудностей я теперь гордый гражданин Канады, который больше не хочет жить в ней».

В прошлом году Совет конференций Канады опубликовал статью «Дырявое ведро», в которой говорится, что количество новых иммигрантов, решивших покинуть Канаду, быстро растет. Это, отмечается в статье, «предполагает, что иммигранты, возможно, не видят преимуществ переезда в Канаду».

Причина недовольства новых граждан североамериканской страны проста: на фоне резкого роста цен и дефицита во всем, от жилья до здравоохранения, больше всего страдают именно мигранты.

Средняя стоимость жилой аренды в Канаде достигла рекордного уровня: месячная аренда квартиры из двух спален стоит уже 1359 канадских долларов (свыше 91 тыс. руб.).

Но запрашиваемая владельцами арендная плата – фактическая стоимость аренды, с которой столкнется иммигрант, подыскивающий жилье – будет значительно выше. Согласно последнему исследованию канадским сервисом Rentals, средней площади квартира с двумя спальнями стоит сейчас более 2300 канадских долларов (более 168 тыс. руб.) в месяц, причем на таких рынках жилой аренды, как Ванкувер или Торонто, эта цифра превышает 3000 канадских долларов (свыше 200 тыс. руб.).

И хотя большая часть недавнего притока иммигрантов была привлечена заявлениями Оттавы о нехватке рабочей силы в стране, вновь прибывшие часто сталкиваются с перегруженным соискателями рынком труда.

В настоящее время в Южном Онтарио стало почти регулярным явление, когда обычная ярмарка вакансий на должности начального уровня привлекает огромные очереди потенциальных кандидатов. В декабре 2023-го ярмарка вакансий, проводимая в спортивном центре Save Max города Брамптон, привлекла такое количество соискателей, что на видеороликах в соцсетях видно площадь перед зданием, полностью заполненную очередями из безработных (см. изображение выше).

Личный опыт блоггеров

В «ТикТок» и на «Ютубе» существует целая онлайн-экосистема пользователей, дающих советы новым канадцам или потенциальным мигрантам в Канаду. В последнее время многие из таких блоггеров советуют своей аудитории вообще не приезжать – или, по крайней мере, предупреждают, что Канадское королевство совсем не то, чем кажется (на фото типичный канадский дом в провинции, торгуемый местным риэлт-агентством).

Уроженка Сингапура Фебби Лайан, переехавшая в Канаду, собрала почти 400 000 просмотров на недавнем видео о том, «почему люди покидают Канаду». За 20 минут она подробно рассказала о росте бездомности и преступности, об ограничениях возможностей трудоустройства и даже о некоторых сомнениях по поводу политической ситуации. Лайан отметила, что недавно принятый Оттавой «Закон об онлайн-новостях» означает, что канадцы более не могут получать доступ к новостям через «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ).

Ютубер под никнеймом «Злой канадский иммигрант» даже написал целую электронную книгу, в которой обвинил Канаду в создании иммиграционной системы, предназначенной для «облапошивания» иностранцев-новичков.

«После трех лет жизни в Канаде я считаю ее одной из самых переоцененных стран в мире, поскольку здесь очень высокие налоги, огромная стоимость жизни, очень мало хорошо оплачиваемых рабочих мест и безумная конкуренция за них… и никакого доступа к здравоохранению», – утверждает он в одном из своих самых популярных видео «Топ-5 причин не переезжать в Канаду».

Представление о Канадской монархии как о «ловушке для иммигрантов» также начало появляться в зарубежной прессе.

В середине февраля индийский новостной канал WION транслировал сюжет под названием «Канада: мечта, ставшая кошмаром».

«Сегодня молодые люди, иммигрировавшие в Канаду, изо всех сил пытаются найти работу, соответствующую их навыкам и хорошо оплачиваемую», – рассказала ведущая Молли Гамбхир.

В комментариях под этим видео пользователи наперебой выразили желание выехать из Канады. «Как иммигрант, приехавший сюда в 2019-м, чтобы осуществить свою «канадскую мечту», я наконец возвращаюсь в Индию в следующем месяце. Ситуация в Канаде ухудшается с каждым днем», – написал автор самого залайканного комментария.

Такая обстановка уже бывала и раньше, отмечает National Post. В последний раз, когда Канада увеличивала иммиграцию до рекордного уровня, это также сопровождалось скрытым разочарованием и оттоком мигрантов.

В годы, предшествовавшие Первой мировой, Канада ежегодно принимала до 400 000 иммигрантов в отчаянной надежде заселить свои прерии. Зачастую этих новичков соблазняли радужные рекламные постеры Канады, изображавшие страну изобильной и с умеренным климатом.

На пике этого бума отток новоприбывших зачастую был таким же высоким, как и иммиграция. И даже беглый взгляд на дневники иммигрантов той эпохи раскрывает степень их отчаяния и ужаса.

«Женщины и дети поднимали такие причитания, что не поддаются описанию», – говорится в рассказе украинской иммигрантки Марии Адамовской за 1899 год, которая сообщила, что среди ее соотечественников-иммигрантов начала нарастать паника, едва их поездка на поезде на запад Канады обнажила суровость местного ландшафта.

В 1913-м немецкий консул из Монреаля даже написал домой доклад, призвав своих соотечественников избегать иммиграции в Канаду. «Канадские прерии с их долгими зимами и редкими прямоугольными домами передают что-то неописуемо грустное и удручающее», – отмечал он.