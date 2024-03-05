Об уничтожении реактивных систем залпового огня HIMARS, которые американцы так щедро передают Киеву, сообщалось и ранее. Однако только теперь пользователям Telegram стала доступа видеозапись с кадрами оперативного подтверждения уничтожения РСЗО HIMARS ракетным ударом.

Уникальные кадры, размещенные в тг-канале «Изнанка», показывают движение штатовской РСЗО по краю лесополосы в сопровождении военных автомобилей. Во время короткой установки российские ракетчики наносят по вражеской технике удар. В видео показан сильнейший взрыв, который происходит после ракетного удара. Кадры оперативного подтверждения уничтожения американской HIMARS снимает российский дрон.

Ранее военный эксперт А. Кошкин в беседе с Лентой признавался, что нельзя назвать точное число РСЗО HIMARS, которыми располагает киевский режим. Это случилось по той причине, что натовцы перестали открыто говорить о том, сколько реактивных систем залпового огня они передают Киеву и в какие сроки. Но сводки подтверждают, что количество РСЗО HIMARS на фронте неуклонно сокращается.